03.05.2020 (13:28)

В авиационном соединении дальней авиации прошли тренировки с подразделениями охраны и обеспечения

В Амурской области в соединении дальней авиации прошла комплексная тренировка с подразделениями охраны, обороны и противодиверсионными группами с практическим выполнением задач по предназначению.

В ходе мероприятия были отработаны действия по пресечению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также отражению нападения и условному уничтожению лиц, обозначающих незаконные вооруженные формирования.

Комплексная тренировка прошла под руководством начальника штаба авиационной дивизии, гвардии полковника Юрия Косарева.

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