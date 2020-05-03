03.05.2020 (13:28)
В авиационном соединении дальней авиации прошли тренировки с подразделениями охраны и обеспечения
В Амурской области в соединении дальней авиации прошла комплексная тренировка с подразделениями охраны, обороны и противодиверсионными группами с практическим выполнением задач по предназначению.
В ходе мероприятия были отработаны действия по пресечению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также отражению нападения и условному уничтожению лиц, обозначающих незаконные вооруженные формирования.
Комплексная тренировка прошла под руководством начальника штаба авиационной дивизии, гвардии полковника Юрия Косарева.
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