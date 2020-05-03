03.05.2020 (12:39)

Артиллеристы ЮВО в Волгограде проводят тренировки праздничного салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области готовятся к праздничному салюту в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время артиллерийские расчеты приступили к подготовке орудий.

9 мая в Волгограде артиллеристы ЮВО на нижней террасе центральной набережной им. 62-й армии произведут салют из 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

Для организации салюта привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М.

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