03.05.2020 (12:37)

Спецназ ЮВО на Ставрополье отразил атаку ударных дронов с помощью «Тигров» с «Арбалетами»

В Ставропольском крае военнослужащие подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальное учение с применением бронеавтомобилей «Тигр» с модулем дистанционного управления «Арбалет» по отражению атаки ударных дронов условного противника.

По замыслу учения военнослужащие поста наблюдения за воздушной обстановкой обнаружили в небе беспилотные летательные аппараты, после чего по тревоге были подняты подразделения быстрого реагирования с бронеавтомобилем «Тигр», оснащенным модулем дистанционного управления «Арбалет» и способным уничтожать воздушные объекты огнем из пулемета.

Расчет противовоздушной обороны обнаружил более 10 воздушных объектов и провел их условное уничтожение.

Комплекс «Арбалет» на базе бронеавтомобиля «Тигр» обнаруживает и распознаёт типовую цель при узком поле зрения на дальности не менее 2,5 тыс. м. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и с распознаванием цели не менее 1,5 тыс. м.

Модуль вооружен 12,7-мм пулемётом «Корд», боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса «Арбалет-ДМ» не более 250 кг.

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