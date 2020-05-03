03.05.2020 (12:35)

Военные инженеры ЮВО в Южной Осетии очистили от взрывоопасных предметов около 3 тыс. га полигонов

Инженеры российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии завершили сплошную очистку полигонов от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов. Общая площадь комплексной инженерной разведки составила около 3 тыс. га.

При выполнении задачи по сплошной очистке полигонов военные инженеры применяли современные средства: искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун-3М» и защитные костюмы «Дублон». В целях безопасности все обнаруженные боеприпасы уничтожались на месте с помощью накладного заряда.

В разминировании приняли участие более 100 военнослужащих ЮВО, специально обученные минно-розыскные собаки, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Всего в зимнем периоде обучения на полигонах и войсковых стрельбищах военной базы ЮВО в ходе занятий по боевой подготовке было израсходовано около 160 тысяч боеприпасов, в том числе 4 тыс. ручных гранат и 20 тысяч артиллерийских снарядов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице