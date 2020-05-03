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03.05.2020 (12:33)

В Доме офицеров Астраханского гарнизона Каспийской флотилии стартовал онлайн-проект поддержки военных строителей

В Доме офицеров Каспийской флотилии Южного военного округа стартовал онлайн-проект поддержки военных строителей, выполняющих задачи Министерства Обороны РФ по строительству многофункциональных медицинских центров, возводимых в 15 регионах страны.

В условиях борьбы с коронавирусом организованы мероприятия в дистанционном формате.

В данный момент продолжает работу пункт сбора информации в рамках проекта «Дорога Памяти», сбор данных осуществляется дистанционно, с помощью телефона и интернета.

В акции могут принять участие все желающие, отправив на сайт Дома офицеров по электронной почте письмо с поздравлением, пожеланиями строителям и ветеранам.

Принято уже более 40 писем, среди которых много поздравлений от детей с видеороликами исполнения песен, чтения стихотворений, обращений к ветеранам и военнослужащим.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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