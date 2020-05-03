03.05.2020 (12:30)

В Армении прошла генеральная репетиция пролета боевой авиации ЮВО и Минобороны Армении в День Победы

Летчики оперативно-тактической и армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении провели генеральную репетицию пролета в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в демонстрационном пролете принимают участие экипажи современных истребителей Су-30СМ Вооруженных Сил Армении.

Экипажи истребительной авиации на Миг-29 и Су-30СМ, штурмовой

на Су-25 и армейской авиации на вертолетах Ми-8МТВ выполнили пролет над мемориальным комплексом «Мать Армения» в парке Победы, после чего летчики современных Миг-29 выполнили фигуры высшего пилотажа с отстрелом 75 тепловых ловушек над Вечным огнем.

Всего в праздничных мероприятиях задействовано около 20 единиц военной и авиационной техники.

9 мая в 10 часов по московскому времени над Арменией экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационной базы Эребуни ЮВО и Минобороны Армении выполнят демонстрационный пролет.

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