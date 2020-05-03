03.05.2020 (11:52)

Военнослужащие ЦВО в трех регионах России примут участие в акции «Свеча Победы»

Военнослужащие отдельной бригады управления Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Свердловской области, первыми приняли участие в акции «Свеча Победы», организованной командованием военного округа.

На плацу воинской части в вечернее время военнослужащие со свечами в руках выстроили число 75, символизирующее годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в акции принимают участие военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцированных в Самарской, Свердловской и Новосибирской областях. 7 мая одновременно военнослужащие ЦВО на Урале, в Поволжье и Сибири выстроят фигуры со свечами со словами «75 ЛЕТ. МЫ ПОМНИМ».

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице