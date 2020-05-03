03.05.2020 (11:49)
Более 1300 мероприятий боевой подготовки проведено в Воздушно-десантных войсках в зимнем периоде обучения 2020 года
В зимнем периоде обучения текущего года интенсивность боевой подготовки Воздушно-десантных войск возросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Всего проведено более 1300 мероприятий боевой подготовки различного масштаба, основными из которых стали командно-штабное учение на местности с Новороссийским гвардейским десантно-штурмовым соединением на полигоне «Опук» в Крыму и тактико-специальное учение с подразделениями отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ с совершением группового десантирования с высоты 10 000 метров в Арктическом регионе, в ходе которых были отработаны новые подходы в применении войск, пути наращивания боевых возможностей, нестандартных и неожиданных способов действий.
Основной особенностью подготовки войск являлось проведение совместной подготовки десантно-штурмового соединения «нового типа» с обязательным привлечением вертолетных подразделений в единой системе учебных занятий на всех этапах слаживания.
Кроме того, в ходе учений апробирован алгоритм организации совместных действий десантно-штурмовых соединений и подразделений армейской авиации, а также отработаны практические задачи, упражнения стрельб, групповые и индивидуальные нормативы.