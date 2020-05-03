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03.05.2020 (11:49)

Более 1300 мероприятий боевой подготовки проведено в Воздушно-десантных войсках в зимнем периоде обучения 2020 года

В зимнем периоде обучения текущего года интенсивность боевой подготовки Воздушно-десантных войск возросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего проведено более 1300 мероприятий боевой подготовки различного масштаба, основными из которых стали командно-штабное учение на местности с Новороссийским гвардейским десантно-штурмовым соединением на полигоне «Опук» в Крыму и тактико-специальное учение с подразделениями отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ с совершением группового десантирования с высоты 10 000 метров в Арктическом регионе, в ходе которых были отработаны новые подходы в применении войск, пути наращивания боевых возможностей, нестандартных и неожиданных способов действий.

Основной особенностью подготовки войск являлось проведение совместной подготовки десантно-штурмового соединения «нового типа» с обязательным привлечением вертолетных подразделений в единой системе учебных занятий на всех этапах слаживания.

Кроме того, в ходе учений апробирован алгоритм организации совместных действий десантно-штурмовых соединений и подразделений армейской авиации, а также отработаны практические задачи, упражнения стрельб, групповые и индивидуальные нормативы.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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