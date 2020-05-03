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03.05.2020 (11:45)

Российские военнослужащие в Таджикистане восстановили 30 могил ветеранов ВОВ

Российские военнослужащие 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, ко Дню Победы восстановили 30 могил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в городах Республики. 

Руководитель добровольческой поисковой группы «Память-201» Гафур Шерматов вместе с военнослужащими разыскали места заброшенных захоронений советских солдат и офицеров, принимавших участие в борьбе с фашистскими захватчиками. Своими силами они восстановили памятники, отреставрировали основание и надписи, а также укрепили ограды. Работы проводились в Душанбе, Худжанде, Турсунзаде, Канибадаме.

Группа «Память-201», в которую на добровольных началах входят военнослужащие 201-й военной базы, проводит мероприятия по восстановлению и наведению порядка на местах захоронения ветеранов Великой Отечественной войны на городском кладбище вблизи Свято-Никольского собора.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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