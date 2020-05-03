03.05.2020 (11:02)

Огнемётчики танковой армии ЗВО стали победителями окружного этапа конкурса АрМИ-2020 «Белое солнце»

В Курской области экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа стали победителями окружного этапа международного конкурса АрМИ-2020 «Белое солнце».

Участники конкурса отработали занятие рубежа на тяжелой огнеметной системе ТОС-1А «Солнцепек», посадку и высадку из боевой машины, заряжание пусковой установки с помощью транспортно-заряжающей машины (ТЗМ), смену позиций, уход на запасную позицию, занятие закрытой и открытой огневых позиций.

В ходе проведения конкурса прошли боевые стрельбы из ТОС-1А «Солнцепек» и реактивных пехотных огнеметов РПО-А. Тяжелые огнеметные системы вели огонь по позициям условного противника на расстоянии от 1000 до 2500 метров. Из реактивных пехотных огнемётов РПО-А военнослужащие отработали поражение инженерных укреплений и объектов условного противника. Стрельбы прошли по методике разведывательно-ударных контуров одиночно и в составе групп. Также огнемётчики выполнили комплекс нормативов по обслуживанию вооружения и боевой техники.

В боевых стрельбах приняло участие свыше 200 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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