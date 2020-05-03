03.05.2020 (11:35)

Специалисты врачебно-сестринских бригад Минобороны России совместно с итальянскими медицинскими специалистами полностью вылечили от коронавирусной инфекции и выписали с полевого госпиталя г. Бергамо (Италия) 67 пациентов

Специалисты врачебно-сестринских бригад Минобороны России совместно с итальянскими медицинскими специалистами полностью вылечили от коронавирусной инфекции и выписали с полевого госпиталя г. Бергамо (Италия) 67 пациентов.

С начала функционирования госпиталя российские специалисты первыми приступили к приему и лечению больных коронавирусной инфекцией поступавших в госпиталь.

Всего в госпитале приняли на лечение 109 заболевших коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на лечении в госпитале находится 42 больных коронавирусной инфекцией, 67 пациентов выздоровели и выписаны.

В состав интернациональных бригад работающих в полевом госпитале в Бергамо, входят врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестёр. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

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