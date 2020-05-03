03.05.2020 (11:06)

В армейском корпусе Черноморского флота прошла тренировка проведения праздничного артиллерийского салюта

В армейском корпусе Черноморского флота сводные артиллерийские расчёты провели тренировку проведения праздничного артиллерийского салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Перед проведением холостых артиллерийских залпов военнослужащие проверили техническое состояние орудий и салютных установок.

В ходе мероприятия личный состав отработал порядок действий при выполнении выстрелов из артиллерийских орудий и салютных установок.

9 мая артиллерийские залпы будут выполнены над акваторией Севастопольской бухты из 122-мм гаубиц Д-30, каждый залп будет посвящен знаменательному (переломному) сражению Великой Отечественной войны.

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