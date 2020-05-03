03.05.2020 (11:27)

Российские военные специалисты проведут дезинфекцию двух лечебных учреждений в столице итальянской провинции Брешиа (Ломбардия)

Российские военные специалисты проведут дезинфекцию двух лечебных учреждений в столице итальянской провинции Брешиа (Ломбардия). Две колонны с российской специальной техникой приступили к совершению 60 километрового марша из города Бергамо (база обеспечения армейской авиации на аэродроме Орио-аль-Серио) в Брешиа. На всём пути следования российской колонны безопасность движения обеспечивают итальянские карабинеры.

Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 109 здания и сооружения, более 1 млн. 50 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 330 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице