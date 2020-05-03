03.05.2020 (10:27)

Специалисты войск РХБ защиты ЗВО провели дезинфекцию пансионата ветеранов войны и труда в Курской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели дезинфекцию пансионата ветеранов войны и труда в Курской области.

Военнослужащие РХБ защиты провели специальную обработку почти 20 тысяч квадратных метров территории соснового бора, прилегающего к территории пансионата, оборудованного асфальтированными дорожками, беседками и скамейками для отдыха пенсионеров. Для обработки территории пансионата была задействована специальная техника и оборудование войск РХБ защиты – авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дезинфекции ДКВ-1К.

Обработка внутренних помещений административных и жилых зданий проводилась с использованием дезинфицирующего раствора ДТС-ГК. Особое внимание было уделено обработке предметов мебели, перил, а также дверным и шкафным ручкам – их военнослужащие обрабатывали при помощи пульверизаторов.

Всего к дезинфекции пансионата было привлечено около 30 штатных специалистов РХБ защиты Западного военного округа, задействовано около 10 единиц специального оборудования и техники РХБЗ.

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