Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.05.2020 (10:27)

Специалисты войск РХБ защиты ЗВО провели дезинфекцию пансионата ветеранов войны и труда в Курской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели дезинфекцию пансионата ветеранов войны и труда в Курской области.

Военнослужащие РХБ защиты провели специальную обработку почти 20 тысяч квадратных метров территории соснового бора, прилегающего к территории пансионата, оборудованного асфальтированными дорожками, беседками и скамейками для отдыха пенсионеров. Для обработки территории пансионата была задействована специальная техника и оборудование войск РХБ защиты  – авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дезинфекции ДКВ-1К.

Обработка внутренних помещений административных и жилых зданий проводилась с использованием дезинфицирующего раствора ДТС-ГК. Особое внимание было уделено обработке предметов мебели, перил, а также дверным и шкафным ручкам – их военнослужащие обрабатывали при помощи пульверизаторов.

Всего к дезинфекции пансионата было привлечено около 30 штатных специалистов РХБ защиты Западного военного округа, задействовано около 10 единиц специального оборудования и техники РХБЗ.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Московской области на базе многофункционального мобильного госпиталя прошло учение по проведению реанимационных действий
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье принимаются меры противопожарной безопасности
Свыше 7 тыс. единиц вооружения и военной техники переведут военнослужащие 49 армии ЮВО на летний режим эксплуатации
Мотострелки Северного флота прибрали территории мемориалов защитникам Отечества

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false