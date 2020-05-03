03.05.2020 (10:14)
В Новороссийске оцифровали документы более 15 тысяч участников Великой Отечественной войны
В Новороссийске с момента старта проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога Памяти», пунктом сбора сведений о фронтовиках оцифрованы документы более 15 тысяч участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Всего работниками пункта обработано и передано для оцифровки свыше 20 тысяч фотографий, личных карточек и писем ветеранов.
В настоящий момент в условиях соблюдения режима самоизоляции персонал пункта перешел на дистанционный режим работы и продолжает оказывать консультативную помощь гражданам в оцифровке и размещении на портале проекта документов фронтовиков.
На сайте проекта существует возможность размещения истории семьи и подвига фронтовика, дополнений и уточнений текущих данных о защитниках Отечества. Вся внесённая информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Министерства обороны России.
Пункт сбора сведений о ветеранах развернут в военном комиссариате Южного военного округа (ЮВО) в центре города-героя Новороссийска.
Справочно:
Проект Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из Центрального музея Вооруженных Сил.
Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.