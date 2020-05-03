03.05.2020 (06:10)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье принимаются меры противопожарной безопасности

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен комплекс мер по противопожарной защите военных объектов.

В связи наступлением жаркой погодой и приближением пожароопасного периода противопожарные меры приняты во всех военных городках ОГРВ ПРРМ.

Во всех военных городках ОГРВ ПРРМ огнетушители с истекающим сроком эксплуатации были заменены на новые, а так же проверены все противопожарные коммуникации зданий. Также произведено обслуживание пожарного инвентаря, противопожарных щитов, пожарных водоемов и гидрантов.

В военных городках ОГРВ ПРРМ постоянно несут службу противопожарные команды, которые обучены слаженным действиям при возникновении нештатных ситуаций и в течение считанных минут готовы выехать в необходимом направлении. Для закрепления полученных навыков в зимнем периоде обучения было проведено около 25 учебных пожарных тревог.

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