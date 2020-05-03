03.05.2020 (07:15)
Военнослужащие ВВО в Бурятии в составе вокального ансамбля исполнили песни военных лет в нескольких районах Улан-Удэ
Сводный вокальный коллектив военнослужащих и гражданского персонала соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в период самоизоляции провел ряд выступлений на открытых площадках для жителей Улан-Удэ.
В ходе выступления военные артисты исполнили всенародно любимые композиции военных лет, а также современные жанровые песни посвященные Великой Отечественной Войне, в частности «Смуглянка», «Казаки в Берлине», «За того парня», «День Победы».
Жители города из своих квартир смогли воочию наблюдать выступление воинского коллектива сразу в нескольких районах города. Концерт организован на передвижной импровизированной сцене.
Масштабная патриотическая акция посвящена празднованию 75-годовщины Великой Победы.
В период празднования Дня Победы, участниками вокального ансамбля, спланирован ряд выступлений в других районах и пригородах столицы Бурятии.