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03.05.2020 (07:15)

Военнослужащие ВВО в Бурятии в составе вокального ансамбля исполнили песни военных лет в нескольких районах Улан-Удэ

Сводный вокальный коллектив военнослужащих и гражданского персонала соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в период самоизоляции провел ряд выступлений на открытых площадках для жителей Улан-Удэ.

В ходе выступления военные артисты исполнили всенародно любимые композиции военных лет, а также современные жанровые песни посвященные Великой Отечественной Войне, в частности «Смуглянка», «Казаки в Берлине», «За того парня», «День Победы».

Жители города из своих квартир смогли воочию наблюдать выступление воинского коллектива сразу в нескольких районах города. Концерт организован на передвижной импровизированной сцене.

Масштабная патриотическая акция посвящена празднованию 75-годовщины Великой Победы.

В период празднования Дня Победы, участниками вокального ансамбля, спланирован ряд выступлений в других районах и пригородах столицы Бурятии.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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