03.05.2020 (06:46)

Вертолеты армейской авиации и сводный отряд военнослужащих ВВО лик-видировали лесной пожар в Забайкалье

Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко экипаж вертолета Ми-8 АМТШ отдельной вертолетной авиачасти армейской авиации ВВО, дислоцированной в Чите, осуществил мониторинговый полет на Север Забайкальского края. В ходе полета было обнаружение три очага низового пожара.

С земли возгорание ликвидировала сводная группировка военнослужащих соединения РХБ защиты, артиллерийского и инженерно-саперного соединений. Было задействовано 70 человек и 10 единиц техники. Очаги были локализованы.

Экипажи армейской авиации ежедневно проводят мониторинг в северных районах Забайкальского края, охватывая территорию в 200 квадратных километров. Полученные данные оперативно передаются в региональный центр управления обороной штаба Восточного военного округа и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе.

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