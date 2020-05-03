Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.05.2020 (06:46)

Вертолеты армейской авиации и сводный отряд военнослужащих ВВО лик-видировали лесной пожар в Забайкалье

Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко экипаж вертолета Ми-8 АМТШ отдельной вертолетной авиачасти армейской авиации ВВО, дислоцированной в Чите, осуществил  мониторинговый полет на Север Забайкальского края. В ходе полета было обнаружение три очага низового пожара.

С земли возгорание ликвидировала сводная группировка военнослужащих соединения РХБ защиты, артиллерийского и инженерно-саперного соединений.  Было задействовано 70 человек и 10 единиц техники. Очаги были локализованы.

Экипажи армейской авиации ежедневно проводят мониторинг в северных районах Забайкальского края, охватывая территорию в 200 квадратных километров. Полученные данные оперативно передаются в региональный центр управления обороной штаба Восточного военного округа и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Амурского объединения ВВО написали более тысячи писем благодарности ветеранам в преддверии 75 годовщины Великой Победы
Военнослужащие ВВО в Уссурийске в праздничные дни оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла ВОВ
Военнослужащими ВВО в Бурятии круглосуточно осуществляется мониторинг противопожарной обстановки
В Бурятии начинается обслуживание вооружения и специализированной техники ВВО

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false