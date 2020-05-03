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03.05.2020 (04:07)

Военнослужащие ВВО в Уссурийске в праздничные дни оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла ВОВ

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, в период майских праздников посещают и оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла Великой Отечественной Войны с соблюдением всех норм и правил личной и общественной гигиены.

Сегодня военнослужащие  посетили ветерана ВОВ Зубкова Василия Петровича  передали ему продуктовый набор, медикаменты, оказали помощь в быту. Врио заместителя командира ракетного соединения ВВО по ВПР поздравил ветерана с предстоящей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Эта работа в Приморском общевойсковом объединении ВВО носит ежедневный, системный характер. Военнослужащие   во внеслужебное время регулярно посещают ветеранов, тружеников тыла Великой Отечественной войны, оказывая им необходимую помощь.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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