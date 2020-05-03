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03.05.2020 (03:30)

Военнослужащими ВВО в Бурятии круглосуточно осуществляется мониторинг противопожарной обстановки

Так, с начала апреля текущего года на территории Кяхтинского района Бурятии, специалистами по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»   соединения  Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, проводится круглосуточный мониторинг лесных массивов с прогнозированием складывающейся лесопожарной обстановки.

Также на административных зонах и в парках боевых машин, выполнены работы по уборке территорий от сухой травы, проверено состояние противопожарного оборудования, снаряжения, имеющихся резервуаров с водой, технических средств подвоза воды, и пожарных машин. Специализированные  пожарные команды переведены на усиленный режим работы.

Помимо этого специалистами инженерных подразделений общевойскового объединения ВВО проведены работы по обновлению минерализованных полос  по периметру  воинских частей. Работы проводятся расчетами войсковых экскаваторов, а также землеройных машин ПЗМ-2 на базе крупногабаритного трактора Т-150.

Всего в объединении, к выполнению мероприятий противопожарной защиты привлечено более 100 единиц техники, специализированного пожарного оборудования.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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