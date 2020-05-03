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03.05.2020 (03:03)

В Бурятии начинается обслуживание вооружения и специализированной техники ВВО

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, по окончании зимнего периода обучения началось плановое обслуживание и ремонт военной техники, вооружения, а также инфраструктуры парковых зон для стоянок боевых машин и пунктов технического обслуживания, в рамках перевода ВВТ на летний период эксплуатации.

С началом перевода вся техника и вооружение была проверена на работоспособность, укомплектованность, и общее техническое состояние.

Дополнительно, ряд работ по замене комплектующих, текущему ремонту и регламентному обслуживанию техники и средств связи проводятся представителями предприятий промышленности, выполняющих обязательный перечень работ, в рамках гарантийных обязательств, не только на территории воинских частей, но и в специализированных сервисных центрах, представительствах заводов - изготовителей на территории Республики Бурятия.

Помимо этого спланировано плановое обслуживание   автомобильных боксов, пунктов заправки на территории парков боевых машин, а также пунктов технического обслуживания и ремонта. Работы  будут завершены к  концу мая текущего года.

Всего в общевойсковом объединении будет обслужено несколько  тысяч машин и агрегатов всех  групп эксплуатации техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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