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03.05.2020 (02:10)

В Хабаровске оркестр Восточного военного округа впервые принял участие в арт- проекте «РиоРита - радость Победы»

Впервые главный оркестр Восточного военного округа под руководством начальника военно-оркестровой службы ВВО подполковника Вадима Александровича Пахомова принял участие в арт- проекте «РиоРита - радость Победы».

В Хабаровске на площади Славы возле вечного огня музыканты исполнили мелодии военных лет: "День Победы" и "Тёмная ночь".

В заключении выступления начальник военно-оркестровой службы ВВО подполковник Вадим Пахомов, на фоне исполняющих мелодию музыкантов,  поздравил ветеранов с 75- летием Победы в Великой Отечественной войне и пожелал им крепкого здоровья, счастья, мирного неба и долгих лет жизни.

Справочно: Арт- проект «РиоРита - радость Победы» призван объединить людей всех возрастов, разных поколений и профессий, эмоционально погрузить горожан в ощущение всеобщего праздника, гордости за свою страну, за свою армию и свой народ,  вне зависимости от личных убеждений и политических взглядов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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