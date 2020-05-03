03.05.2020 (02:10)

В Хабаровске оркестр Восточного военного округа впервые принял участие в арт- проекте «РиоРита - радость Победы»

Впервые главный оркестр Восточного военного округа под руководством начальника военно-оркестровой службы ВВО подполковника Вадима Александровича Пахомова принял участие в арт- проекте «РиоРита - радость Победы».

В Хабаровске на площади Славы возле вечного огня музыканты исполнили мелодии военных лет: "День Победы" и "Тёмная ночь".

В заключении выступления начальник военно-оркестровой службы ВВО подполковник Вадим Пахомов, на фоне исполняющих мелодию музыкантов, поздравил ветеранов с 75- летием Победы в Великой Отечественной войне и пожелал им крепкого здоровья, счастья, мирного неба и долгих лет жизни.

Справочно: Арт- проект «РиоРита - радость Победы» призван объединить людей всех возрастов, разных поколений и профессий, эмоционально погрузить горожан в ощущение всеобщего праздника, гордости за свою страну, за свою армию и свой народ, вне зависимости от личных убеждений и политических взглядов.

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