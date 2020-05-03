03.05.2020 (05:59)

Военнослужащие Амурского объединения ВВО написали более тысячи писем благодарности ветеранам в преддверии 75 годовщины Великой Победы

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, написали более одной тысячи писем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Мероприятие проведено в преддверии 75-летия Великой Победы по инициативе командования объединения.

Участие в акции приняли как военнослужащие срочной и контрактной службы, так и офицерский состав. В своих письмах воины выразили свою огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиги, силу духа, отвагу и мужество. Военнослужащие заверили ветеранов, что сегодня Родина находится под надежной защитой.

Большинство писем было написано ветеранам с учетом специфики их службы в военные годы. Так воины-артиллеристы писали письма ветеранам воевавшим в артиллерийских войсках. Многие военнослужащие в текстах описывали подвиги своих дедов и прадедов, а некоторые рассказывали о том, как вдохновлялись конкретными подвигами ветеранов, защищавших родные края.

Всего в рамках акции в общевойсковой армии было задействовано несколько тысяч военнослужащих. Многие письма были написаны ветеранам-землякам солдат и отправлены по всей стране.

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