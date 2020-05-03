03.05.2020 (01:40)
Юнармейцы Приморья приняли участие в акции «Письмо ветерану»
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне юнармейцы города Уссурийск Приморского края приняли участие в военно-патриотической акции «Письмо ветерану».
В письмах юнармейцев звучали слова благодарности и гордости за страну, искренние и добрые пожелания ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиги, отвагу и мужество.
В рамках акции юнармейцами и военнослужащими Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа было написано свыше 200 писем, которые были отправлены почтой ветеранам, проживающим в местных гарнизонах объединения.
Задачами акции является поддержание военно-патриотического воспитания, уважительного отношения к ветеранам, развитие стремления изучения военной истории Отечества у молодёжи.
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