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03.05.2020 (06:32)

На Камчатке Боевые пловцы ТОФ провели тренировки в барокамере

Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провели плановые тренировки в барокамере.

Стационарные барокамеры установлены на всех катерах, находящихся на вооружении отряда, а для оперативного выполнения рекомпрессионных мероприятий на суше мобильными барокамерами оборудованы несколько автомобилей.

Подобные учебно - профилактические мероприятия необходимы для поддержания физиологической устойчивости организма водолазов к токсическому воздействию азота на организм при выполнении задач под водой на сжатом воздухе. Кроме того, боевых пловцов на практике обучают оказанию первой помощи при подъеме пострадавших на поверхность воды при потере сознания, при кислородном голодании, отравлении кислородом, учат оценивать состояние и проводить восстановительные мероприятия.

Весь личный состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами   проходит тренировки в барокамере не реже сроков, установленных нормативными документами. 

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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