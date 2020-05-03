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03.05.2020 (07:38)

На Камчатке военнослужащие ТОФ благоустроили территорию 14 памятников воинам Великой Отечественной войны

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе командования частей Войск и сил на Северо-востоке России проведены уборка и благоустройство на территории 14 памятников воинам Великой Отечественной войны, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске.

Военнослужащие Тихоокеанского флота привели в порядок территории воинских захоронений и мемориалов: вскопали клумбы и очистили их от сорняков, побелили бордюры, помыли обелиски и памятники. 

Военнослужащие флота ежегодно организовывают субботники на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках погибшим героям. 9 мая на благоустроенных мемориалах состоятся возложения цветов и венков, посвященные Дню Победы.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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