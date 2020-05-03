03.05.2020 (05:27)

Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение отмечает 76-ю годовщину образования

Сегодня свою 76-ю годовщину со дня образования отмечает одно из самых прославленных и боевых соединений Вооруженных Сил Российской Федерации – 98 гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия.

Соединение родилось на полях сражений Великой Отечественной Войны 3 мая 1944 года, когда было вручено гвардейское знамя, а воины-десантники поклялись с честью оправдать доверие Родины, победно пронеся гвардейское знамя по дорогам войны.

Соединение принимало участие в освобождении Карелии, гвардейцы-десантники сражались с дивизиями СС в Венгрии и Австрии, освобождали Чехословакию. За форсирование реки Свирь в июне 1944 года соединению присвоено почетное наименование «Свирская».

Всего, за годы Великой Отечественной войны, соединение прошло с боями более 550 километров, форсировало 7 крупных водных преград, овладело 69 населенными пунктами, уничтожив и взяв в плен 5 генералов, более 600 офицеров и более 30 тысяч солдат противника.

После войны десантники проявили себя при выполнении специальных заданий руководства страны в Закавказье, Средней Азии, Абхазии, Чеченской республике, на территории бывшей Югославии, в операции по принуждению Грузии к миру, вписав яркие страницы в истории Воздушно-десантных войск.

Орденские ленты и боевые награды украшают Гвардейское знамя соединения, напоминают о славных боевых делах воинов-десантников всех поколений.

Десантники соединения являются постоянными участниками Парада Победы на Красной Площади в Москве, где с честью представляют Воздушно-десантные войска.

Тысячи гвардейцев-десантников соединения, за проявленные мужество и героизм, образцовое выполнение воинского долга, награждены государственными наградами. Двадцати двум десантникам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а девяти отважным гвардейцам звание Героев Российской Федерации.

Командует соединением боевой, грамотный офицер и командир – гвардии генерал-майор Николай Чобан.

Сегодня десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения продолжают совершенствовать свою боевую выучку и готовы к выполнению любых поставленных задач.

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