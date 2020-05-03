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03.05.2020 (06:00)

Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа

Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа.

Руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со славами благодарности и аплодисментами.

Военные специалисты Минобороны России совместно итальянскими коллегами провели дезинфекционные мероприятия в трёх лечебных учреждениях города Брешиа. В мероприятиях по обеззараживанию объектов приняли участие более 30 военнослужащих и 7 единиц специальной техники.

В праздничные дни мая работы по проведению дезинфекционных мероприятий, работы врачебно-сестринских бригад и специалистов мобильного лабораторного комплекса продолжатся в полном объёме.

Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 109 здания и сооружения, более 1 млн. 50 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 330 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в исторической части столицы провинции Брешиа

Метки:
COVID-19
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