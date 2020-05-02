02.05.2020 (19:50)
В соединении дальней авиации пройдёт патриотическая акция «Звонок ветерану»
В соединении дальней авиации, дислоцированном в Саратовской области, пройдет патриотическая акция «Звонок ветерану».
В ней примут участие офицерский состав, военнослужащие по контракту и призыву авиационных частей, подразделений обеспечения соединения.
«Это прекрасная возможность, многие из участников акции с нетерпением ждут, что бы выразить свою признательность и уважение, поблагодарить их за подвиг. Благодаря им, мы 75 лет живем под мирным небом.» - подчеркнул заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Олег Михайлишин.
Всего в мероприятии будет задействовано около 500 военнослужащих соединения.
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