02.05.2020 (19:50)

В соединении дальней авиации пройдёт патриотическая акция «Звонок ветерану»

В соединении дальней авиации, дислоцированном в Саратовской области, пройдет патриотическая акция «Звонок ветерану».

В ней примут участие офицерский состав, военнослужащие по контракту и призыву авиационных частей, подразделений обеспечения соединения.

«Это прекрасная возможность, многие из участников акции с нетерпением ждут, что бы выразить свою признательность и уважение, поблагодарить их за подвиг. Благодаря им, мы 75 лет живем под мирным небом.» - подчеркнул заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Олег Михайлишин.

Всего в мероприятии будет задействовано около 500 военнослужащих соединения.

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