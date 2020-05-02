02.05.2020 (18:30)

Главком ВМФ России поставил задачи на 6-й этап кругосветной экспедиции Военно-Морского Флота

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачи на 6-й этап кругосветной экспедиции Военно-Морского Флота, в которой с декабря 2019 года находится океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский».

Как отметил Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании по видеоконференцсвязи с Центром Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ, «в ходе предыдущих пяти этапов экспедиции объем исследовательских работ выполнен. В ходе шестого этапа океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» обогнет Африку и прибудет в Кронштадт в первой декаде июня месяца».

«30 апреля ОИС «Адмирал Владимирский» пополнило запасы на рейде Сейшельских островов и продолжило экспедицию по утвержденному плану. В ходе 6-го этапа участники экспедиции продолжат океанографические и гидрографические исследования по маршруту движения и, в частности, маршрутный промер глубин. В настоящее время судно идет северо-западнее Мадагаскара. По докладу с борта судна личный состав здоров, технические средства работаю в штатном режиме», - сказал Главком ВМФ в ходе рабочего совещания по видеоконференцсвязи в Адмиралтействе.

Адмирал Николай Евменов дал указание «уже сейчас тщательно анализировать результаты антарктических исследований, который проводили в течении 1,5 месяца участники экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский», а по прибытию судна в Кронштадт, проанализировать итоги кругосветной экспедиции».

«Экспедиция посвящена 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна», - напомнил Главком ВМФ.

Ранее Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов подвел итоги 5-го этапа кругосветной экспедиции, в которой с декабря месяца участвует океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский». Эскпедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со Дня рождения И.Ф.Крузенштерна, была начата в декабре 2019 года и продлится до июня месяца 2020 года.

На совещании в Адмиралтействе, которое состоялось под руководством Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова с участием Центра Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ, был представлен анализ 5-го этапа кругосветной экспедиции, основными задачами которого являлось завершение выполнения комплексных океанографических работ экспедиции в Море Беллинсгаузена, определение координат острова Петра I и выполнение исследований магнитного поля Земли в районе Южного магнитного полюса. На совещании был заслушан отчет руководителя экспедиции на борту океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» капитана 1 ранга Олега Осипова

«Продолжительность пятого этапа составила 47 суток, за которые пройдено 13045 миль, всего океанографическим исследовательским судном «Адмирал Владимирский» на данный момент пройдено 33845 миль с декабря месяца 2019 года», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания.

Адмирал Николай Евменов отметил на совещании, посвященном анализу 5-го этапа экспедиции ВМФ, что «В Южном океане за 58 суток океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» прошло 13600 миль. Судно пересекло Южный полярный круг 36 раз: 18 раз в южном направлении, 18 раз в северном, всего в антарктическом заполярье за 33 суток пройдено 7836 миль». Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов особо отметил профессионализм гидрографов ВМФ и экипажа судна. «Маршрут пятого этапа пролегал в различных климатических зонах: от тропической до антарктической. Существенное влияние на выполнение задач на пятом этапе оказали сложные гидрометеорологические условия, которые характеризовались следующими показателями: количество дней со скоростью ветра более 15 м/с – 28, из них со скоростью более 20 м/с - 9; количество дней с высотой волнения более 4,0 м – 25, из них с высотой более 6 м – 5; количество дней с отрицательной температурой воздуха – 23.

Как сказал Адмирал Николай Евменов, « По докладу в мой адрес с борта ОИС «Адмирал Владимирский», самые неблагоприятные гидрометеорологические условия наблюдались 30-31 марта при нахождении ОИС «Адмирал Владимирский» севернее моря Росса. Скорость ветра там достигала 31,5 м/с, высота волн – 7,5 метров, крен судна доходил до 30°, температура воздуха опускалась до -6°, что приводило к обледенению судна. Уклониться судну к югу мешали ледовые поля, севернее располагался центр циклона, где метеорологические условия были еще сложнее.

По словам Главкома ВМФ «экипаж судна и участники экспедиции выполнили все поставленные задачи 5-го этапа экспедиции, невзирая на все трудности. В том числе и на то, что серьезным препятствием для исследовательских работ стали ледовые поля и айсберги. Так, несколько раз судно заходило в ледовые поля сплоченностью до 8 баллов и вынуждено было постоянно корректировать маршрут движения».

«Как следует из отчета руководства экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский», который обсуждался на совещании в Адмиралтействе, - айсберги встречались все время работы судна «Адмирал Владимирский» в Антарктике. Первый айсберг был встречен 14 марта в проливе Брансфилд на подходах к острову Кинг Джордж, последний айсберг встретился в Индийском океане на широте 54°45,4 S.», - сказал адмирал Николай Евменов.

Как отметил Главком ВМФ России «В соответствии с «Научно-техническим проектом на производство океанографических исследований океанографическим исследовательским судном «Адмирал Владимирский» в кругосветной океанографической экспедиции в 2019-2020 годах» было задано выполнить 8700 км съемки рельефа дна. Фактически в районах проведения экспедиции было выполнено 13792 км промера, в ходе пятого этапа 2217 км.».

Подводя итоги 5-го этапа кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», Адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «Все океанографические исследовательские работы по уточнению морских навигационных карт проводятся в соответствии с Международными обязательствами. Управление навигации и океанографии Министерства обороны представляет Российскую Федерацию в Международной гидрографической организации и принимает участие в работе ее Гидрографической комиссии по Антарктике. В соответствии с международными обязательствами Российская Федерация отвечает за издание 14 навигационных морских карт на акватории морей, омывающих Антарктиду. Анализ изученности антарктических морей показал, что наименее исследованным является тихоокеанский сектор Антарктики. Анализ спутниковых снимков побережья Земли Александра I и острова Ротшильд показал несоответствие фактической и нанесенной на карту береговой черты. Последний раз в данном районе работы проводились в 1997 году зарубежными гидрографами. Исходя из этого, перед российской кругосветной экспедицией ВМФ стояла задача провести исследования, которые бы позволили бы получить точные данные».

По информации Главкома ВМФ России «Экспедицией было выполнено определение координат береговой черты острова Петра I. В период проведения работ судно полностью обошло остров. Участникам экспедиции удалось выяснить, что положение острова Петра I отстоит от показанного на карте 50124 1994 года печати на 3,0 мили к S, очертания острова, нанесенные на карту на сегодняшний день не соответствуют фактическим»

«В районе Южного магнитного полюса были спланированы измерения горизонтальных и вертикальной составляющих магнитного поля. Проведение геомагнитных исследований по определению положения южного магнитного полюса (ЮМП) проводится еще с XIX века и необходимо для понимания природы и генерации магнитного поля Земли, причин его инверсии, а также уточнения и проверки точностей моделей глобального поля в полярных регионах. Магнитные полюса – точки на земном шаре, где магнитное поле Земли направлено вверх (ЮМП) и вниз (СМП). При этом, магнитные полюса дрейфуют постоянно и независимо друг от друга, а скорость дрейфа в последние десятилетия достигла примерно 40 км/год. С целью определения положения Южного магнитного полюса в море Дюрвиля были проведены площадные морские магнитометрические работы с использованием буксируемых магнитометров», - было отмечено на подведении итогов 5-го этапа кругосветной экспедиции ВМФ России, которое состоялось под руководством Главкома ВМФ в Адмиралтействе.

«В соответствии с замыслом на проведение кругосветной океанографической экспедиции на гидрографических судах Военно-Морского Флота гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани», также, выполняет исследовательские задачи в Тихом и Индийском океанах. Ранее в ходе 5-го этапа кругосветной экспедиции состоялась Встреча судов «Адмирал Владимирский» и «Маршал Геловани» в Индийском океане. Точка рандеву была назначена с учетом гидрометеорологических условий и дальнейших маршрутов обоих судов. Суда отработали запланированные исследования и разошлись по утвержденным маршрутам», - сообщил Адмирал Николай Евменов.

«При выполнении задач в Южном океане, и особенно при движении к Южному магнитному полюсу вдоль побережья Антарктиды гидрометеорологической группой производился анализ гидрометеорологической информации, поступающей в виде карт погоды от международных радиометеорологических центров, постоянно оценивалась ледовая обстановка на основании поступающей информации. Граница ледовой кромки уточнялась по снимкам космических аппаратов, получаемых комплексом «Сюжет-МБ». На пятом этапе участниками экспедиции на борту океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» была организована работа 30 разовых дрейфовых океанографических станций. Это хороший результат», - отметил Главком ВМФ. «6-й этап кругосветной экспедиции начнется 30 апреля, после завершения пополнения запасов ОИС «Адмирал Владимирский» в морском районе у Сейшельских островов. Экспедиция ВМФ завершится в июне месяце текущего года и мы торжественно встретим океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» в Кронштадте», - сказал Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, подводя итоги 5-го этапа кругосветной экспедиции ВМФ России»

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