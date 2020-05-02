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02.05.2020 (15:25)

Снайперы мотострелкового соединения ЮВО отработали тактику «горнолесной охоты» в Чечне

Снайперы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне на учении отработали тактику «горнолесной охоты».

Снайперские пары совершали скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности, бесшумно обходя сторожевые заставы с целью ликвидации командиров «вражеских» подразделений.

После «ликвидации» указанных целей снайперы «исчезали» в лесу, используя навыки маскировки с применением подручных средств. Учения были организованы в соревновательной форме: одну задачу выполняло одновременно несколько снайперских пар.

Кроме того, были выполнены задачи по ликвидации разведывательных беспилотников. При возникновении опасности обнаружения группы - снайперы вели прицельный огонь, уничтожая воздушные цели.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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