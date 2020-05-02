02.05.2020 (16:57)
Свыше 7 тыс. единиц вооружения и военной техники переведут военнослужащие 49 армии ЮВО на летний режим эксплуатации
В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) военнослужащие переведут на режим летней эксплуатации свыше 7 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ).
К новому учебному периоду, который начнется 1 июня, в соединениях и воинских частях будут подготовлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые тягачи, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», оперативные тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М».
В ходе работ на каждой единице вооружения и военной техники будет выполнено до 50 технических операций, при этом планируется использовать более 300 т моторных и трансмиссионных масел и около 40 т пластичных смазок.
К работам привлекаются также и специалисты предприятий-изготовителей военной техники.
Ранее с экипажами боевых машин и водителями автомобилей провели занятия по соблюдению требований безопасности и противоэпидемиологических мероприятий.