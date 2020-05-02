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02.05.2020 (16:43)

Мотострелки Северного флота прибрали территории мемориалов защитникам Отечества

Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота привели в порядок мемориалы, памятники и места захоронения защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны в Печенгском районе Мурманской области.

К предстоящему празднику – 75-летию Великой Победы - военнослужащие убрали территории, прилегающие к памятникам и мемориалам от снега, почистили ограды и обелиски братских могил. Мотострелки также подкрасили корпуса и обновили бортовые номера боевых машин времен Великой Отечественной войны, стоящих на постаментах.

Всего облагорожено и приведено в порядок более 50 памятников и постаментов. Кроме того, военные убрали прошлогоднюю траву и сухостой, покрасили заборы, побелили деревья и бордюры.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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