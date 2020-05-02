Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.05.2020 (16:33)

Военнослужащие ЗВО приступили к спецобработке объектов полиции в Санкт-Петербурге

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии приступили к проведению специальной обработки объектов полиции, расположенных в Санкт-Петербурге.

Сегодня военнослужащие ЗВО провели обеззараживание 11 объектов Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На всех объектах была обработана прилегающая территория, дорожное покрытие, площадки массового пребывания людей, перила, лавки, дверные ручки, поручни.

Всего будет обработано более 30 объектов, что позволит устойчиво функционировать системе общественного правопорядка и безопасности. 

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 12 тысяч фейерверков украсят ночное небо Москвы в День Победы
Химики морской пехоты Северного флота провели профилактическую дезинфекцию военного гарнизона Спутник
Мемориал погибшим летчикам Ленинградской армии ВВС и ПВО возведут в Санкт-Петербурге
Российские военнослужащие в Приднестровье организовали онлайн-конкурс детских работ

Метки:
Западный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false