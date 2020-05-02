02.05.2020 (16:33)

Военнослужащие ЗВО приступили к спецобработке объектов полиции в Санкт-Петербурге

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии приступили к проведению специальной обработки объектов полиции, расположенных в Санкт-Петербурге.

Сегодня военнослужащие ЗВО провели обеззараживание 11 объектов Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На всех объектах была обработана прилегающая территория, дорожное покрытие, площадки массового пребывания людей, перила, лавки, дверные ручки, поручни.

Всего будет обработано более 30 объектов, что позволит устойчиво функционировать системе общественного правопорядка и безопасности.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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