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02.05.2020 (16:10)

Командующий 2-й армией ЦВО провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

В Самарской области в преддверии Дня Победы состоялась рабочая встреча командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Командующий армией рассказал главе региона о спланированных и проводимых совместно с администрацией региона акциях в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поблагодарил за поддержку и помощь.

В свою очередь губернатор поблагодарил командующего за адресное поздравление ветеранов.

- Хочу поблагодарить за те мини-парады, поздравления ветеранов, которые проводит 2-я армия. Поверьте, это находит отзыв в душах не только самих ветеранов, но и всех кто видит это. Огромное спасибо - поблагодарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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