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02.05.2020 (15:42)

Большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Александр Отраковский» украсят рейд главной базы Северного флота в День Победы

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на рейд главной базы Северного флота – Североморска будут выставлены большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Александр Отраковский». В настоящее время корабли выполняют учебно-боевые задачи по плану боевой подготовки флота в Баренцево море.

По возвращении в базу экипажи кораблей приступят к подготовке к праздничным мероприятиям Дня Великой Победы, которые в нынешнем году пройдут в условиях сложной эпидемической обстановке с соблюдением санитарных правил и норм.

9 мая в 9 часов на всех кораблях и подводных лодках Северного флота состоятся торжественные подъему государственного, военно-морского флагов и флагов расцвечивания. Увеличенная копия Знамени Победы – легендарного штурмового флага 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии будет поднята на флагштоке мыса Алыш города Североморска.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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