02.05.2020 (15:39)

Юнармейцы Красноярского края сделали «Боевой листок» о своём земляке - ветеране Великой Отечественной войны

В боевом листке ребята рассказали, что Константин Труснев был призван на фронт в 1942 году саниструктором моторизированного батальона автоматчиков I гвардейской танковой бригады.

Юнармейцы города Енисейска Красноярского края сделали «Боевой листок» в память о своём земляке – ветеране Великой Отечественной войне Трусневе Константине Сергеевиче.

В своей работе дети собрали информацию о жизненном и военном пути ветерана. В боевом листке ребята рассказали, что Константин Труснев был призван на фронт в 1942 году саниструктором моторизированного батальона автоматчиков I гвардейской танковой бригады. Весь период наступления на подступах к Берлину следовал с санитарной машиной в боевых порядках подразделений. В трудных условиях, часто под пулеметным и артиллерийским огнем, вынес с поля боя 65 человек, оказав всем первую медицинскую помощь для дальнейшей эвакуации в тыл. Свой боевой листок ребята юнармейцы разместили в городском доме культуры, а его электронную копию в социальных сетях.

Боевой листок – один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в подразделениях частей Российской армии. Во время Великой Отечественной войны 1941—1945г. в боевых листках солдаты рассказывали о героических подвигах своих товарищей, выражали патриотические чувства, призывали к разгрому немецко-фашистских захватчиков.

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