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02.05.2020 (15:15)

Более 12 тысяч фейерверков украсят ночное небо Москвы в День Победы

В День Победы в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведут праздничный артиллерийский салют.

Салют будет произведен в 22:00 на 15 площадках столицы, на шестнадцатой будут размещены 18 пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, расчёты которых осуществят 30 залпов.

Запуск свыше 12 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Ранее военнослужащие ЗВО с применением мультимедийных технологий составили неповторимую цветографическую схему предстоящего салюта.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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