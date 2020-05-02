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02.05.2020 (15:01)

Химики морской пехоты Северного флота провели профилактическую дезинфекцию военного гарнизона Спутник

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота провели профилактическую дезинфекцию военных объектов на территории соединения, а также жилых домов и мест общего пользования в военном городке посёлка Спутник.

Мероприятия по дезинфекции морские пехотинцы проводят ежедневно с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих, а также гражданского населения военного гарнизона.

Команда в составе 10 военнослужащих роты РХБЗ оснащенные средствами индивидуальной защиты  ежедневно проводят дезинфекцию объектов войсковой части 1% раствором ДТС ГК. Также обрабатываются контрольно-пропускные пункты, казармы, столовые, парковые зоны и транспортные средства после возвращения с рейса.

При проведении дезинфекции гражданских объектов на территории гарнизона особое внимание уделяется местам возможного скопления людей – остановкам общественного транспорта, детским площадкам, территории перед магазинами и подъездам жилых домов.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , COVID-19
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