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02.05.2020 (14:23)

Военнослужащие инженерно-саперного полка ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Волгоградской области

Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Клетском районе Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Находку совершил местный житель в ходе прогулки, боеприпасы лежали на грунте в 3-х км от ст. Распопенская. Специалистами группы разминирования найденные снаряды были классифицированы как три 82-мм артиллерийских мины времен Великой Отечественной войны.

Район был оцеплен местными сотрудниками полиции, боеприпасы уничтожили на месте методом подрыва накладным зарядом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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