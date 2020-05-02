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02.05.2020 (12:36)

В Армении военнослужащие ЮВО передали поздравления ветеранам Великой Отечественной войны

В преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, собрали праздничные подарки и оформили видеопоздравления.

Отделом по военно-политической работе соединения в Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах были собраны праздничные наборы в виде социальной и медицинской поддержки.

Сотрудники телецентра соединения записали на диски от командования и военнослужащих военной базы поздравительные открытки и видеообращения к ветеранам. Также были записаны видео-ролики о совместных двусторонних учениях на полигонах Камхуд, Алагяз и Баграмян с участием военнослужащих двух стран.

В условиях объявления в Армении с 16 марта чрезвычайного положения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передача подарков была осуществлена командованием соединения через представительства Советов ветеранов Великой Отечественной войны в городах Ереван и Гюмри.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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