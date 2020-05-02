02.05.2020 (14:01)

Мемориал погибшим летчикам Ленинградской армии ВВС и ПВО возведут в Санкт-Петербурге

В санкт-петербургском Пушкине на территории штаба Ленинградской армии венно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа будет возведён мемориал, посвящённый погибшим военным лётчикам.

Мемориал появится в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В состав комплекса войдет часовня, а также стела с перечнем фамилий лётчиков из состава Ленинградской армии, павших в годы Великой Отечественной войны и более поздних локальных вооруженных конфликтах.

«Установка мемориала на территории штаба армии позволит сохранить память о лётчиках, принявших последний бой. Особенно символично, что комплекс будет возведён в год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - отметил временно исполняющий обязанности командующего Ленинградской армии ВВС и ПВО генерал-майор Олег Маковецкий.

Также мемориал дополнит боевая техника – самолёт МиГ-29, пусковая установка зенитной ракетной установки С-300, радиолокационные станции.

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