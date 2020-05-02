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02.05.2020 (13:48)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали онлайн-конкурс детских работ

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился онлайн-конкурс детских работ для детей военнослужащих, приуроченный к 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В течение месяца в адрес ОГРВ ПРРМ было выслано более 100 детских работ на такие темы как: "Я помню. Я горжусь", «Великая Победа», и «Подвиг наших Героев».

Все работы, которые прислали в адрес ОГРВ ПРРМ, будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны, в ходе поздравления ветеранов с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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