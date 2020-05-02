02.05.2020 (13:37)

Военным ЦВО расскажут о фронтовиках-героях в ходе дней национальной кухни

Одиннадцать дней национальной кухни состоится в соединениях и частях Центрального военного округа (ЦВО) в период с 1 по 11 мая.

Всего в период с 1 по 11 мая с столовых соединений и частей ЦВО пройдет одиннадцать дней национальной кухни: татарской, русской, белорусской, украинской, тувинской, таджикской, киргизской, казахской, башкирской, армянской, удмуртской и азербайджанской. Сегодня, в рамках дня татарской кухни в праздничный стол военнослужащих включены национальные блюда: азу по-татарски, суп-лапша, а также выпечка: эчпочмаки, баурсаки, сладкий чак-чак. Во время приема пищи заместители командиров по военно-политической работе расскажут военнослужащим о вкладе республик Советского Союза в Победу над фашизмом, а также о героях-фронтовиках, ушедших на фронт из этих республик.

Праздничное меню будет действовать не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде вне пункта постоянной дислокации.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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