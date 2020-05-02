02.05.2020 (13:22)

Российские военнослужащие в Приднестровье отреставрировали памятник боевая машина пехоты

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) отреставрировали памятник боевая машина пехоты.

Военнослужащие выполнили покрасочные работы боевой машины, отделочные и покрасочные работы постамента, а также установили подсветку памятника.

Данный памятник установлен в военном городке ОГРВ ПРРМ на мемориале «Воинской Славы» и посвящен гражданам исполнявших интернациональный долг за пределами Отечества. В постамент в 1989 году установили капсулу, наполненную землей с могил воинов-тираспольчан, погибших в Афганистане.

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