02.05.2020 (13:05)

Более 120 модернизированных танков Т-72Б3М поступят в 2020 году в подразделения Сухопутных войск

До конца текущего года в танковые подразделения Сухопутных войск спланирована поставка более 120 модернизированных танков Т-72Б3М. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России боевые машины со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками.

Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 лошадиных сил, что почти на 300 л.с больше, чем у Т-72Б3. Кроме того в танке значительно усилена защита. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и модульный комплекс динамической защиты нового поколения.

Модернизация коснулась и боевого отделения танка. В башне установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел, установленный на рабочем месте командира машины. Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели.

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