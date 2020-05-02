02.05.2020 (12:11)

Спецназ ЦВО поздравил ветеранов-разведчиков видеосюрпризом в скайпе с Юбилеем Победы

Военнослужащие подразделений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) поздравили по видеосвязи в прямом эфире фронтовых разведчиков Николая Спиридоновича Власова и Константина Андреевича Туркевича из Екатеринбурга с наступающей 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В целях соблюдения санитарных норм, в гости к ветеранам лично пришел только начальник разведки ЦВО с подарками и сюрпризом. На прямую связь с ветеранами по видеозвонку в скайпе вышли разведчики из Новосибирска и Тольятти. Военнослужащие устроили для фронтовиков концерт по видеосвязи, исполнив главные композиции военных лет: «Майский вальс», «Прощание славянки», «В землянке» и другие авторские песни, посвященные тяжелому труду войскового разведчика. Также они выразили огромную благодарность фронтовикам, подчеркнув, что они являются живым примеров храбрости и беззаветности служения Родине.

Справочно: Константин Андреевич Туркевич, с первых дней войны воевал в составе партизанских отрядах. На фронт ушел в 1944 году, был зачислен в 22-ю механизированную бригаду. Освобождал Польшу. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».

Николай Спиридонович Власов прошел войну в составе 92-го разведбатальона. Участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги и других. Дошел до Берлина. Награжден медалями «За отвагу», "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г"

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