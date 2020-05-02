02.05.2020 (11:38)

Военнослужащие ЗВО проводят спецобработку вокзалов и детсадов в Ярославской области

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты железнодорожной бригады проводят специальную обработку объектов социальной инфраструктуры, расположенных в Ярославской области.

Военнослужащие ЗВО провели обеззараживание железнодорожных вокзалов «Ярославль - Главный» и «Ярославль - Московский», закрытых на карантин трёх детских садов в городе Тутаеве и пос. Некрасовский. На всех объектах была обработана прилегающая территория, дорожное покрытие, площадки массового пребывания людей, перила, лавки, дверные ручки, поручни. Общая площадь обработанной поверхности превысила 100 тыс. кв. м.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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