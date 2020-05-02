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02.05.2020 (11:07)

Творческие коллективы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в смотре-конкурсе военнослужащих и членов их семей, находящихся на самоизоляции

Военный оркестр гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка и вокально-инструментальный ансамбль «Синева» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в конкурсе художественной самодеятельности творческих коллективов Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на самоизоляции и посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., записав музыкальные выступления с песнями «Журавли» и «Семерка, вперед!».

Целью конкурса является развитие художественной самодеятельности в условиях проведения ограничительных мероприятий.

До 30 апреля с.г., комиссия Воздушно-десантных войск провела отборочный этап среди творческих коллективов ВДВ и приступила к определению победителей, видеозаписи выступлений которых, до 10 мая текущего года, будут направлены в Центральный дом Российской Армии им. М.В.Фрунзе для участия во Всеармейском этапе конкурса в номинациях: «Песня известных исполнителей», «Авторская песня», «Лучшее стихотворение, посвященное 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной Войне», «Папа, мама, я – творческая семья».

Победители и призеры Всеармейского этапа определятся в период с 10 по 30 мая 2020 г., чьи видеоролики будут размещены на официальном сайте Минобороны России.

Находясь дома, артисты-десантники проводят индивидуальную работу по подготовке концертных номеров, записывая видеоролики с исполнением произведений военных лет, а также посвященных 75-летию Великой Победы.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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