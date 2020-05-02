02.05.2020 (13:00)
В Барнаульское ракетное соединение поступили БПДМ «Тайфун-М»
В перевооружаемое Барнаульское ракетное соединение для охраны ракетных комплексов поступили боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М».
БПДМ «Тайфун-М» была разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами.
Уникальность БПДМ заключается в её оснащении самыми современными комплексами разведывательных средств, а также беспилотным летательным аппаратом позволяющим обнаружить и вести наблюдение за ДРФ на различных расстояниях.
Дальнейшее поступление в войска БПДМ «Тайфун-М» спланировано с учетом перевооружения РВСН на современные ракетные комплексы.
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