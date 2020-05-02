Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.05.2020 (13:00)

В Барнаульское ракетное соединение поступили БПДМ «Тайфун-М»

В перевооружаемое Барнаульское ракетное соединение для охраны ракетных комплексов поступили боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М».

БПДМ «Тайфун-М» была разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Уникальность БПДМ заключается в её оснащении самыми современными комплексами разведывательных средств, а также беспилотным летательным аппаратом позволяющим обнаружить и вести наблюдение за ДРФ на различных расстояниях.

Дальнейшее поступление в войска БПДМ «Тайфун-М» спланировано с учетом перевооружения РВСН на современные ракетные комплексы.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
В РВСН продолжается поставка современной инженерной техники для ПГРК «Ярс»
В перевооружаемые соединения РВСН поступают боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М»
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная Звезда» подготовит серию видеороликов ко Дню Победы
В Новосибирском ракетном соединении прошел турнир по шахматам в режиме онлайн

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false